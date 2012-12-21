Теффт: Украина должна платить рыночную цену за газ, чтобы избежать зависимости

Такое мнение высказал Посол США в Украине Джон Теффт в своей статье в газете KyivPost.

«Более дешевый газ не является ответом на украинские экономические проблемы. Он не сделает внезапно украинские компании более конкурентными или украинскую бюрократию более эффективной и прозрачной», – считает Д.Теффт.

По его мнению, напротив, это будет дальнейшая энергозависимость, неэффективность и коррупция, как это было раньше. «Украинцы должны, как все остальные, платить рыночную цену за энергоносители», – сказал посол.

Как ранее сообщал УНИАН, цена на российский газ для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составляла около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем – 426 долларов. Цена сланцевого газа в США составляет около 70 долл. за тысячу кубометров. Средняя цена на газ на европейских рынках составляет около 381 долл. за 1 тыс. куб. м.

Польша договорилась с «Газпромом» о снижении цены на газ с 1 января 2013 года до 460-490 долл за тыс. куб. м с 575 долл. за тыс. куб. м. Наибольшую сумму за импорт газа «Нафтогаз» заплатил «Газпрому» в феврале текущего года – 1,3 млрд долл.