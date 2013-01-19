Мужчина избил врача и медсестру детской больницы

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью облуправления милиции.

По их данным, установлено, что в приемное отделение машиной скорой медицинской помощи был доставлен малолетний мальчик в сопровождении отца.

В больнице отец возмутился якобы бы медлительностью медицинского персонала и начал с ними ссору. В ходе спора мужчина потерял контроль над своими действиями и ударил сначала 44-летнюю медсестру, а затем и 52-летнего врача, который пытался заступиться за коллегу. После этого мужчина с ребенком оставили медицинское заведение, а врачи вызвали милицию и обратились за помощью к коллегам.

Работники милиции начали уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). В случае доказательства вины, мужчину могут наказать штрафом или общественными работами, или исправительными работами, или лишением свободы, в зависимости от тяжести нанесенных телесных повреждений потерпевшим, степень которой должна определить судебно-медицинская экспертиза.