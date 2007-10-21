Джоан Роулинг поведала миру о сексуальных предпочтениях наставника Гарри Поттера

Автор книг о приключениях мальчика-волшебника Гарри Поттера, британская писательница Джоан Роулинг поведала миру о тайне одного из главных персонажей эпопеи - директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора.

Во время выступления писательницы в нью-йоркском Карнеги-холле одна из фанаток робко поинтересовалась, была ли у профессора Дабмлдора настоящая любовь. Роулинг ответила: "Дамблдор - гей", чем вызвала бурю аплодисментов и восторг поклонников. Выждав, пока фанаты успокоятся, она пошутила: "Я бы сказала об этом раньше, если бы знала, что вы так обрадуетесь", сообщает РИА Новости.

В доказательство Роулинг привела сюжетные фрагменты из сказки, а также рассказала о некоторых пикантных подробностях жизни своего персонажа. Так, выяснилось, что Дамблдор испытывал нежные чувства к магу Геллерту Гриндельвальду, но тот примкнул к темным силам, и профессору не осталось ничего иного, как сокрушить соперника.

Любовь Дамблдора к Гриндельвальду стала "страшной трагедией" для директора школы Хогвартс.

"Влюбленность может полностью ослепить нас", - сказала писательница, добавив, что Дамблдор "страшно, тяжело переживал".

Роулинг также рассказала, что, просматривая сценарий фильма по шестой части книги, обнаружила там упоминание о некой девушке, которая когда-то была небезынтересна Дамблдору. Ей пришлось раскрыть режиссеру всю правду о своем персонаже.

Заканчивая выступление в Карнеги-холле, Ролинг посетовала, что дала своим противникам еще один повод для нападок. Напомним, ряд христианских групп называли ее романы «дьявольскими» и обвиняли Роулинг в пропаганде черной магии.

Сама Роулинг утверждает, что целью написания серии книг о Гарри Поттере была пропаганда терпимости среди юной аудитории.

Заявление Роулинг положило конец бурным спорам фанатов "поттерианы". Тема сексуальных предпочтений Дамблдора до сих пор оставалась одной из самых обсуждаемых тем на посвященных творчеству Роулинг сайтах и интернет-дневниках. Поклонники романов о Гарри Поттере указывали на отсутствие у него близких связей с женщинами и на загадочное, сложное прошлое. Более того, в произведениях фанатов по мотивам книг Роулинг появлялись откровенные гомосексуальные сцены с участием директора школы волшебства.

По книге Дамблдору полторы сотни лет. Роулинг "убила" профессора в шестой книге, а в последней, "Гарри Поттер и дары смерти", которая вышла в свет 21 июля, раскрыла некоторые подробности его жизни и смерти