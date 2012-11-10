Прокуратура опротестовала стройку под Быковнянским лесом

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, это разрешение Инспекция госархстройконтроля незаконно выдала застройщику ООО «Солтекс-Групп» для строительства торгового центра вопреки целевому назначению, определенному договором аренды земельного участка.

В прокуратуре напомнили, что в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика ООО «Гранд Сити Компани», по вине которых снесены зеленые насаждения на участке, возбуждено уголовное дело.

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В ходе расследования уголовного дела следователем прокуратуры вынесено постановление о наложении ареста на земельный участок, чем запрещено совершать любые действия по его отчуждению.

Также прокуратура заявила в Хозяйственный суд г. Киева иск о расторжении договора аренды между Киевсоветом и ООО «Солтекс-Групп» с требованием вернуть столичной громаде свыше 3,2 га земельного участка по Броварскому проспекту.

Как сообщал УНИАН, ООО «Гранд Сити Компани», выполняя работы по договору подряда с ООО «Солтекс-Групп», в ночь на 29 октября незаконно вырубило на этом участке 247 деревьев, подлежавших пересадке и сохранению.

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1 ноября прокурор Киева Анатолий Мельник возбудил уголовное дело против должностных лиц ООО «Гранд Сити Компани», по вине которых были снесены зеленые насаждения на Броварском проспекте (ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность, причинившая существенный вред).

По словам А.Мельника, в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка и действиям должностных лиц Архстройконтроля и Главного управления екологии КГГА, которые предоставили разрешение на начало строительных работ и фактически способствовали вырубке деревьев.