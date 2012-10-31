В ночь выборов застройщики вырубили 10 гектаров Быковнянского леса

Об этом сообщил главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский, сообщает пресс-центр «Форум».

«Застройщики по-варварски вырезали 100-летние сосны на 10 гектарах, установили строительный забор. При этом предъявить разрешительные документы застройщики отказались», – сообщил В.Черняховский.

«Понятно, что уничтожение зеленых зон, ухудшающее жизнь киевлян, будет продолжаться до тех пор, пока крысы дерибанные не будут изгнаны из Киевсовета, а Верховная Рада не примет закон о моратории на уплотняющую застройку в столице», – подчеркнул В.Черняховский.