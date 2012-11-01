В КГГА говорят, что не могут повлиять на вырубку Быковнянского леса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя КГГА Владимир Мазурчак заявил в своем выступлении перед депутатами на заседании сессии Киевсовета, информируя об очередной вырубке деревьев на Броварском проспекте.

В.Мазурчак сообщил, что массовая вырубка деревьев в Быковнянском лесу произошла в ночь с 29 на 30 октября. Там были снесены зеленые насаждения на площади 3 гектара. Специальная комиссия КГГА установила, что решением Киевсовета от 27.12.2007 указанный земельный участок был на 10 лет передан в аренду ООО «Солтекс-групп» под строительство торгово-развлекательного комплекса. Это решение Киевсовета, отметил В.Мазурчак, опротестовал прокурор, но Киевсовет его отклонил. Кроме того, было решение апелляционного суда, который обязал земуправление подписать договор аренды на данный земельный участок, что и было сделано.

В.Мазурчак отметил, что после этого ООО «Солтекс-групп» получило все необходимые разрешения от Государственного управления охраны окружающей природной среды, а от КГГА уже ничего не требовалось и ничего не зависело.

Летом этого года ООО «Солтекс-групп» перечислило в городской бюджет восстановительную стоимость зеленых насаждений, которые планировали уничтожить, в размере 4 млн 700 тыс. грн.

Как заверил В.Мазурчак, КГГА пыталась предложить ООО свои варианты земельных участков, но предприниматели отказались. На сегодняшний день на указанной территории уже работает застройщик и по информации депутатов Киевсовета, там сооружается строительный гипермаркет.

Обращаясь к депутатам, В.Мазурчак обратил внимание, что ситуация с уничтожением зеленых насаждений может повториться.

«Они (застройщики) выжидали, сейчас начинают активизироваться, получив поддержку юристов и пользуясь нашим несовершенным законодательством, которое отстранило практически местное самоуправление от решения разрешительных систем. Администрация в данном случае сейчас не имеет возможности повлиять на ситуацию», - подчеркнул В.Мазурчак.

Он добавил, что КГГА в 2010 году обращалась в суд относительно выделения земель в Дарницком лесопарковом хозяйстве, но проиграла суд.

«Просьба: перед тем, как поддерживать выделение земле, вы должны просчитать последствия, которые за этим будут. И те решения, которые подавались на отмену, еще лежат – нужно будет их отменять», - сказал В.Мазурчак, обращая к депутатам Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, 30 октября координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский сообщил, что в ночь выборов – с 28 на 29 октября, застройщики вырубали 10 гектаров Быкивнянского леса между Броварским проспектом и ул. Путивльской.

Справка УНИАН. В 2010 году ООО «Солтекс-групп» было куплено компанией «Леруа Мерлен Украина».