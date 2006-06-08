Cошел с рельс поезд ”Харьков - Ивано-Франковск”

На 53-м км участка Черновцы-Тернополь возле ст.Кострыжевка Заставницкого района Черновицкой области во время прохождения пассажирского поезда № 350, сообщением Харьков - Ивано-Франковск сошли с рельс три пассажирских вагона.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате схождения вагонов повреждены 25 м железнодорожного полотна. Жертв и пострадавших нет, движение железнодорожного транспорта не прекращалось. Авария ликвидирована, восстановлен поврежденный участок железнодорожного полотна.