Он получил официальную благодарность от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Днепре благодарность от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получил 7-классник Тимофей Потеряйло. 14 января во время попадания российской ракеты в многоэтажку мальчик катался на велосипеде неподалеку. И сразу после взрыва, не испугавшись мощного пожара, поехал на место трагедии.

Как говорится в сюжете ТСН, парень еще до приезда "скорой" и спасателей находил людей, которым нужна помощь, а дальше звал к ним врачей. Пока продолжалась спасательная операция, школьник был рядом с ГСЧСниками, носил им еду и воду.

От Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Тимофей получил официальную благодарность. А еще ему вручили настоящий пожарный шлем. Парень говорит: тот ему понадобится в будущем, ведь после трагедии в Днепре он решил стать спасателем.

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Как рассказал представитель ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Сергей Коваль, одному из мужчин после атаки РФ на дом стало плохо, поэтому Тимофей подбежал к полиции, а полиция вызвала "скорую". Затем он увидел на месте трагедии женщину с окровавленным лицом и позвал на помощь спасателей.

Кроме этого, как рассказал сам 7-классник, в день он проходил по 20 тысяч шагов, помогая доставлять еду и горячий чай спасателям, работавшим на кранах.

Трагедия в Днепре 14.01.2023

14 января Россия попала ракетой Х-22 в многоэтажку в Днепре, погибли 46 человек. Шестеро считаются пропавшими без вести.

Мэр Днепра Борис Филатов озвучил предположение, куда на самом деле хотела попасть Россия ракетой Х-22, которая "прилетела" в жилой 9-этажный дом.

В СБУ озвучили имена российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру.

Люди, пострадавшие от попадания российской ракеты в девятиэтажку в Днепре, будут получать до 1 млн грн из местного бюджета.

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