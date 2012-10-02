Янукович присвоил 10 тысяч званий «Мать-героиня»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В Администрации Президента напоминают, что в целом с начала 2012 года почетное звание было присвоено более 35 тысячам многодетных матерей, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пять и больше детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.