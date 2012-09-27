Польский язык мог бы стать региональным в Украине

Такое мнение она высказала УНИАН в среду.

«Это не такое простое дело. Оно требует обдуманного подхода и подготовки», - сказала собеседник агентства, заметив, что возглавляемая ею федерация сейчас занимается подготовкой к 20-й годовщине организации.

Э.Хмелева сказала, что добиваться признания польского языка региональным должны в первую очередь жители местностей.

«Жителям нужно проводить референдум, мы не можем за них принимать решение. Это процесс не на один день», - отметила она.

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Собеседник агентства также отметила необходимость финансирования для воплощения этой идеи в жизнь, заметив, что организация с начала года не получает средств на выпуск своего журнала.

“Это легко сказать (сделать польский язык региональным). Это требует несколько большего времени. Хорошо было бы, если бы люди, которые запускают такие лозунги, понимали процесс”, - сказала она.

Э.Хмелева не стала комментировать, сколько этнических поляков может жить в Украине, отметив лишь, что "их больше", чем показывает официальная статистика.

Глава федерации добавила, что больше всего поляков живет в Житомирской области.

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Справка УНИАН. По последним официальным данным, в 45-миллионной Украине живет 144 тысячи поляков в то время, как, по неофициальным - от 900 тысяч до даже 3 миллионов.

Утвержденный в июле этого года закон "О принципах государственной языковой политики" позволяет сделать региональным язык в местностях, где на нем говорят как минимум 10% жителей.