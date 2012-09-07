В Берегово признали венгерский язык региональным

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Береговский городской голова Иштван Гайдош.

По его словам, в г. Берегово 48% населения составляют венгры (12,8 тысяч).

Мэр Берегово, в частности, уточнил, что именно он подал на рассмотрение сессии проект решения «О реализации отдельных норм Закона Украины «О принципах государственной языковой политики» на территории города Берегово», за которое проголосовали две трети депутатов горсовета (всего в совете 34 депутата).

Проект этого решения, в частности, предусматривает обеспечение надписей на бланках, печатях, штампах, табличках Береговского горсовета наряду с государственным языком также и на региональном венгерском языке. При изготовлении указателей, табличек, аудио- и визуальной рекламы на территории города рекламодатели также должны учитывать соответствующее решение.

"Правда, мы учитываем, что это не будет требовать значительных финансовых затрат, поскольку сегодня в Берегово параллельно с украинским широко используется венгерский, а потому довольно много надписей уже продублированы на венгерском языке", - сказал И.Гайдош.

Он также сообщил, что дал поручение финансово-экономическому отделу Береговского городского совета подсчитать, сколько средств нужно городу на делопроизводство на венгерском языке.

"При этом мы учитывали, что средства на выполнение норм закона будем планировать в бюджете на следующий год", - уточнил мэр Берегово.

Также решением предусмотрено обратиться ко всем предпринимателям и учреждениям города относительно реализации регионального статуса венгерского языка. Соответствующие изменения должны быть внесены в регламент горсовета, исполкома. Информация о принятии указанного решения должна быть доведена до сведения граждан через СМИ.

Справка УНИАН. Согласно всеукраинской переписи населения 2001 года в Закарпатье проживает свыше 151 тыс. венгров.