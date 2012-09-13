Село на Буковине признало румынский язык региональным
Депутаты Тарасовецкого сельского совета Новоселицкого района Черновицкой области подавляющим большинством голосов признали на территории села румынский (молдавский) язык региональным.
Как сообщил газете «Молодий Буковинець» сельский председатель с.Тарасовцы Сергей Тигу, депутаты сельсовета решили «для сохранения и развития родного языка подавляющего большинства жителей села признать его региональным».
По словам С.Тигу, депутаты решили узаконить румынский (молдавский) язык как рабочий в сельском совете, в частности, на сессиях, однако делопроизводство и далее будет вестись на государственном языке.
В то же время, по словам С.Тигу, у депутатов возникло довольно много вопросов относительно введения норм закона “О принципах государственной языковой политики”, в частности, как назвать язык - ведь одни жители села считают себя молдаванами, другие - румынами.
«Поэтому записали в решении сессии “румынский (молдавский) язык, - подчеркнул он, - для села это ничего не изменит, поскольку румыны и молдаване составляют у нас 95% населения, поэтому и в быту, и в обращениях в сельсовет люди общаются на родном языке. Но документация ведется только на государственном языке».
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С.Тигу отметил, что в селе нет единогласия в вопросе языка обучения в местной школе. Он молдавский, но учебников не хватает, и в старших классах школьники по некоторым предметам имеют только украиноязычные учебники. При этом одни родители требуют обучения исключительно на молдавском языке, другие хотят, чтобы их дети лучше знали украинский - для дальнейшего обучения в университетах.
Справка УНИАН. Село Тарасовцы стало первым селом в Черновицкой области, которое признало румынский (молдавский) язык региональным. Тарасовцы одно из самых больших сел Новоселицкого района, население которого составляет 5,2 тысячи человек.