Село на Буковине признало румынский язык региональным

Как сообщил газете «Молодий Буковинець» сельский председатель с.Тарасовцы Сергей Тигу, депутаты сельсовета решили «для сохранения и развития родного языка подавляющего большинства жителей села признать его региональным».

По словам С.Тигу, депутаты решили узаконить румынский (молдавский) язык как рабочий в сельском совете, в частности, на сессиях, однако делопроизводство и далее будет вестись на государственном языке.

В то же время, по словам С.Тигу, у депутатов возникло довольно много вопросов относительно введения норм закона “О принципах государственной языковой политики”, в частности, как назвать язык - ведь одни жители села считают себя молдаванами, другие - румынами.

«Поэтому записали в решении сессии “румынский (молдавский) язык, - подчеркнул он, - для села это ничего не изменит, поскольку румыны и молдаване составляют у нас 95% населения, поэтому и в быту, и в обращениях в сельсовет люди общаются на родном языке. Но документация ведется только на государственном языке».

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С.Тигу отметил, что в селе нет единогласия в вопросе языка обучения в местной школе. Он молдавский, но учебников не хватает, и в старших классах школьники по некоторым предметам имеют только украиноязычные учебники. При этом одни родители требуют обучения исключительно на молдавском языке, другие хотят, чтобы их дети лучше знали украинский - для дальнейшего обучения в университетах.

Справка УНИАН. Село Тарасовцы стало первым селом в Черновицкой области, которое признало румынский (молдавский) язык региональным. Тарасовцы одно из самых больших сел Новоселицкого района, население которого составляет 5,2 тысячи человек.