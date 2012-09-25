Украина планирует в ноябре подписать три контракта по добыче сланцевого газа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий в Нью-Йорке перед встречей Президента Украины Виктора Януковича с представителями компании Chevron.

"Мы вышли на финишную прямую, мы получили предварительный контракт от компании Chevron, который они хотят подписать с нами. Подписание приблизительно состоится в конце октября, начале ноября этого года" , - отметил министр

Он напомнил, что Chevron была определена победителем конкурса на заключение СРП на Олеской площади. Прогнозные ресурсы площади (Львовская и Ивано-Франковская области) оцениваются около 3 трлн. куб. м газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн на этапе промышленной разработки.

Э.Ставицкий отметил, что компания полностью гарантировала инвестиции в такой сумме. "В соответствии с этим мы рассчитываем получить от 300 до 400 млрд куб. м газа", - сказал он.

Министр рассказал, что украинская сторона рассчитывает к 2017 году выйти на промышленную добычу. "В соответствии с этим, по оптимистическому сценарию будет ежегодно добываться 5 млрд куб. м газа, по пессимистическому - 3 млрд кубометров газа, что естественно будет существенно сокращать наш дефицит в балансе газа, который существует сегодня", - отметил министр.

Кроме того, по его словам, в ноябре планируется подписание контракта с компанией Shell на разработку Юзовского месторождения, а так же с компанией "ЕксонМобил" на разработку и добычу газа на площади Скифская на глубоководном шельфе Черного моря.

Напомним, в феврале Украина объявила конкурсы на заключение СРП по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа.

В мае т.г. победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell соответственно.

Победителем конкурса на разработку Скифского участка Черноморского шельфа признан пул из четырех компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".