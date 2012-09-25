Школьные каникулы могут перенести из-за выборов

Как пишет “Комсомольская правда в Украине”, школьников предлагают отправить на отдых с 25 октября и по 1 ноября, то есть с четверга по четверг.

Осенние каникулы, по планам, должны были начаться 29 октября, то есть на следующий день после выборов, и закончиться 4 ноября.

Причина переноса каникул понятна - большинство избирательных участков располагается в школах, а в состав комиссий входят учителя, завучи и директора. И если детей не будет в школе, когда идет подготовка участков, им будет проще. Плюс, считают в Минобразования, это поможет "избежать осложнения эпидемиологической ситуации в детских коллективах". А за три дня после голосования школе как раз успеют вернуть тот же вид, что и до выборов.