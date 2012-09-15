«Минеры» поставили на уши львовскую милицию - бомбу на вокзале не нашли

Сегодня во Львове на телефон оперативной службы «102» около 16:30 поступило очередное сообщение о заминировании помещения супермаркета сети «Арсен» на проспекте Красной Калины.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская.

По ее словам, мужской голос анонимно известил о закладке взрывчатки во львовском магазине.

В данный момент работа супермаркета прекращена, началась эвакуация людей и персонала из помещений торгового центра.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня целый день по городу разъезжает большое количество автомобилей милиции и машин взрыво-технической службы. Ранее неизвестный мужчина сообщил о заминировании двух супермаркетов, расположеных в противоположных концах Львова, а также главного железнодорожного вокзала. Поэтому в разных районах города можно увидеть значительное количество спецтехники и стражей порядка.

По сообщению пресс-центра Львовской железной дороги, после завершения обследования территории железнодорожного вокзала взрывчатку не обнаружили и уже возобновлена посадка пассажиров на поезда.

В Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области подтвердили, что робота железнодорожного вокзала во Львове возобновлена, завершается обследование прилегающих к нему территорий. Также проводится проверка в помещении супермаркете «Арсен» на проспекте Черновола, поскольку там большое количество складских и закрытых помещений, что существенно усложняет осмотр.

Из помещения супермаркета «Арсен» на проспекте Красной Калины проводится эвакуация, специалисты взрыво-технической службы обследуют торговый центр.