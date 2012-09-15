Во Львове пассажиров эвакуируют с ж/д вокзала - сообщили о взрывчатке
Сегодня около 14.40 на телефон оперативной службы «102» позвонил по телефону неизвестный мужчина, который сообщил о том, что железнодорожный вокзал во Львове заминирован.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, мужчина, звонивший по телефону, не представился и не выдвигал никаких требований.
На данный момент начинается эвакуация пассажиров и персонала железнодорожного вокзала. Информации относительно изменений в движении поездов учитывая сообщение о заминировании нет.
В Отделе связей с общественностью областной милиции также сообщили, что продолжается обследование помещений и территории супермаркета, о заминировании которого поступило сообщение несколько раньше.
К железнодорожному вокзалу прибыли специалисты взрывотехнической службы и наряды милиции.
Как сообщал УНИАН, во Львове вечером 14 сентября неизвестный мужчина позвонил по телефону на номер оперативной службы «102» и сообщил, что в помещении супермаркета на улице Научной заложена взрывчатка.
Специалисты взрывотехнической службы, которые провели обследование помещения супермаркета и прилегающей территории, взрывных устройств не обнаружили.
Стражи порядка проводят мероприятия с целью установления лица «анонима» и мотивов, которые его побудили сорвать работу учреждения. Возбуждено уголовное дело.
Сегодня около 13.30 на телефон оперативной службы «102» поступило анонимное сообщение о заминировании супермаркета на проспекте Черновила во Львове.