Во львовском супермаркете искали взрывчатку

Об этом УНИАН сообщила сегодня начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская.

Она отметила, что никаких требований, которые могли бы предупредить взрыв, аноним не выдвигал.

«На место события немедленно прибыли соответствующие спецподразделения. Из помещения супермаркета, который расположен в густонаселенном микрорайоне Львова вблизи жилых многоэтажек, было эвакуировано 98 лиц, из них 28 работников торгового учредждения. На месте события работали 50 работников милиции», - сообщила С.Добровольская.

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Специалисты взрывотехнической службы, которые провели обследование помещения супермаркета и прилегающей территории, взрывных устройств не обнаружили.

Стражи порядка проводят мероприятия с целью установления лица «анонима» и мотивов, которые его побудили сорвать работу учреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые грозят гибелью людей или другими тяжелыми последствиями), санкцией которой предусмотрено наказание лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Как отметила пресс-секретарь областного управления милиции, с начала года это уже 14 случай ложного сообщения о заминировании помещений во Львове.