Киевляне пытаются сохранить мастерские художников на Андреевском спуске

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма требует экспертизы ценности здания № 18 на Андреевском спуске.

Как говорится в сообщении пресс-службы Комиссии, соответствующее обращение в Департамент национального культурного наследия и Главного управления охраны культурного наследия КГГА направил ее председатель Александр Бригинец.

В Комиссии информируют, что неравнодушные к судьбе Андреевского спуска киевляне обратились с инициативой предоставить художественным мастерским, которые расположены в доме на ул. Андреевский спуск, 18, статус памятников и превратить в Музей ювелирного искусства. По данным представителей общины, во флигеле на Андреевском спуске, 18 действовала знаменитая ювелирная мастерская Иосифа Фомича Ребенка, где изготовлялись, помимо прочего, церковные ритуальные принадлежности для Киево-Печерской Лавры.

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Председатель комиссии информирует, что 1879 года здесь находилась усадьба, принадлежавшая купцу Дементию Жукову, затем - коллежскому секретарю Якову Мощинскому. "С 1880 года владельцами ее была семья Ярославских. С тех пор в этом доме побывало немало известных людей. Внутреннюю стену у его лестницы украшало панно художника И.Билибина, который принимал участие в росписи Владимирского собора", - отметил Бригинец.

По его словам, если экспертиза подтвердит показания о ценности этих зданий, то это сделает невозможным их уничтожение и запустит механизм предоставления им статуса памятников.

Депутат напомнил, что на сегодня продолжается суд относительно законности получения земельного участка нынешним собственником зданий, который хочет построить здесь высотку. Помещение на ул. Андреевский спуск, 18, было продано частным структурам в 2007 году, вопреки праву Союза художников, как арендатора, выкупить это здание, реконструкцию которой готовы были осуществить инвесторы. Данное помещение Национальный союз художников арендовала с 1982 года.