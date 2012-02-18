Против художников на Андреевском спуске предпринята "газовая атака"

Глава Комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ заявляет, что против 18 художественных мастерских на ул. Андреевский спуск, 18, после «пожарной войны» затеяли «газовую».

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы А.БРИГИНЦА.

По информации депутата, Национальный союз художников Украины получил письмо от ПАО «Киевгаз» с предупреждением об отключении здания на ул. Андреевский спуск, 18, от газоснабжения в понедельник, 20 февраля. Основанием для таких действий стало обращение ООО «Авиантбуд», которое в суде доказывает законность приватизации указанного здания, к ПАО «Киевгаз» с просьбой отключить от газоснабжения этот дом.

«В городе продолжается полный «беспредел»: бизнес пытается совсем уничтожить культуру. Псевдовладельцам не удалась пожарная атака накануне Нового года, теперь они решили применить другую атаку – газовую”, - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат выразил надежду, что совместными усилиями это здание будет возвращено в муниципальную собственность быстро и оперативно.

По словам А.БРИГИНЦА, он уже обращался к председателю КГГА Александру ПОПОВУ с просьбой поддержать художников и выступить на их стороне на суде в борьбе за это здание.

Депутат напомнил, что накануне Нового года художники получили предупреждение о необходимости освободить указанное помещение на ул. Андреевский спуск, 18, якобы в связи с пожароопасностью.

В 2007 году помещения на ул. Андреевский спуск, 18, было продано частным структурам, вопреки праву Союза художников как арендатора, выкупить это здание, реконструкцию которого готовы были осуществить инвесторы. Сегодня художники доказывают в суде, что продажа здания осуществлена незаконно и вопреки интересам города. Решение о покупке здания коммерческой структурой изучается прокуратурой города Киева.

Данное помещение Союз арендует с 1982 года, в мастерской работают 18 художников. Согласно арендному договору, художники могут находиться в помещении до реконструкции здания, плана и утвержденной документации которой еще даже не существует.