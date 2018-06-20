Убийства детей в Краснодоне: монстр со званием «мать-героиня»

Для милиции и журналистов, которые следят за этой шокирующей историей, все началось с сообщения о пропаже трехлетней Кристины Кабаковой в поселке Семейкино Краснодонского района Луганской области. Первое, что насторожило – ребенок не просто пропал, 30 июля его украла женщина и бросила в «люльку» мотоцикла, за рулем которого сидел мужчина. Еще более странным обстоятельством было то, что в люльке мотоцикла, помимо взрослых, сидела 12-летняя девочка, как потом выяснилось, дочь похитителей. Зачем семье воровать чужого ребенка? Милиция возбудила уголовное дело по статье 115 (убийство) – таково требование законодательства, и выстраивала разные версии – по одной из них ребенка могли украсть цыганская семья, по другой – похищение могло быть связано с уголовным прошлым отца Кристины. Но, ни одна из этих версий не подтвердилась, когда спустя сутки 31 августа милиционеры нашли малышку в соседнем поселке Краснодон в частном доме у семьи, которая ее похитила. Ранее возбужденное дело переквалифицировали в ст.146 УК Украины – похищение человека.

«Ее нашли под кроватью, в каких-то тряпках, ребенок был очень напуган, но к счастью, цел и невредим», - рассказала УНИАН руководитель по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, в тот же вечер милиционеры стали собирать информацию о семье похитителей. Оказалось, что у супругов 8 родных детей, младшему из которых всего полгода, и трое усыновленных в январе 2010 года – две сестры и брат (родные между собой). Но тут-то и выяснилось, что усыновленных детей уже не трое, а один – мальчик, которому сейчас шесть лет. Кристину женщина хотела украсть, чтобы подменить ею одну из убитых дочерей и предъявить ее соцработникам, которые должны были посетить семью с проверкой в начале августа.

«Этот клубок с убийством детей милиция распутала случайно. Если бы не была украдена Кристина, то никто ничего бы не узнал. Когда Кристину нашли на даче в поселке Краснодон, женщина сначала вообще заявила, что двух удочеренных девочек у нее украли. Когда следователи стали спрашивать, почему вы столько времени не заявляли об этом в милицию, она замолчала, не выдержали отец и старшая дочь и рассказали об убийствах», - сказала Погукай.

По данным милиции, первую жертву – трехлетнюю девочку – мать избила до смерти в феврале 2011 года. Когда стало понятно, что ребенок мертв, дочь с мужем вывезли тело на дачу в поселок Краснодон и сожгли. От тела остался один пепел.

В ноябре 2011 года она избила второго ребенка – четырехлетнюю усыновленную девочку, и тоже до смерти. Снова отец и старшая дочь вывезли труп ребенка, но не сожгли, а закопали. Этот труп нашли правоохранители 1 августа в лесопосадке недалеко от дачи семьи в поселке Краснодон. Как только выяснились эти обстоятельства, милиция возбудила еще одно уголовное дело по ст. 115 (умышленное убийство), по нему женщина, мужчина и их 22-летняя дочь проходят как подозреваемые. Первые двое арестованы, девушка под подпиской о невыезде.

«Уже проводился следственный эксперимент, девушка и мужчина все показывали и рассказывали, как мать убивала детей, как они избавлялись от тел. Женщина показания давать отказывается, она вообще сама по себе скрытная. Об этом говорят и соседи, ни с кем не дружила, не здоровалась», - говорит Погукай.

Начальник службы по делам детей Луганской областной государственной администрации Раиса Родина утверждает, что у соцработников не было даже тени сомнения насчет этой семьи. По ее словам, женщина получила звание «мать – героиня» в 2007 году (по данным милиции, в 2010 после усыновления троих детей), всегда была активна, вместе с детьми принимала участие в городских мероприятиях с созданным ею семейным ансамблем. Как выяснилось, еще в мае этого года на концерте, посвященном дню матери, она пела о материнской любви, дети танцевали, в том числе и брат убитых девочек.

«Весь Краснодон в шоке. Они все и в конкурсах участвовали, и ансамбль у нее (женщины-убийцы, - УНИАН) свой – и пели, и танцевали. И везде были самые популярные, ни от каких мероприятий не отказывались, везде были на виду. Школа о них говорит положительно, больница, все говорят положительно. То, что произошло, это беда, это настоящее горе», - сказала Родина в комментарии УНИАН.

Как могло произойти, что соцслужбы за полтора года не заметили отсутствия двух девочек в семье, которая всегда была на виду, Родина рассказала журналистам на пресс-конференции: «Работники посещали эту семью с периодичностью в три месяца, однако, их то не пускали в квартиру, то мать была с детьми на улице и говорила, мол, вот они со мной гуляют. Работники соцслужб не всегда могли застать родителей дома или же встречались с ними на улице», - сказала чиновница.

На замечания журналистов о том, что первое убийство усыновленной девочки произошло через месяц после усыновления, и на вопросы, проводились ли в это время проверки этой семьи, Родина отвечает, что «родители говорили, что дети в наличии. Приходили и социальные педагоги, и педиатры, мать показывала этих детей. Остается загадкой, кого она показывала».

Заместитель губернатора Луганской области Анатолий Ивченко тоже признает, что сотрудники соцслужб «притупили бдительность», доверяли «матери-героини» и проверяли ее нестрого. Теперь, обещает, все изменится. Тем более, что прокуратура области возбудила уголовное дело против заведующего сектором опеки и попечительства исполнительного комитета Краснодонского городского совета.

«Проверкой охвачены все города и районы. Работниками проведены встречи со всеми детьми, которые были усыновлены или находятся под опекой. В Краснодоне в связи с возбужденным уголовным делом от работы отстранены начальник управления службы по делам детей и его заместитель. Один из них уволен, другой уволился по собственному желанию. Кроме того, Раиса Родина получила выговор», - сказал Ивченко.

Сама Родина также заявила, что в связи со сложившейся ситуацией в области ужесточается контроль за воспитанием усыновленных и приемных детей, которые определены в семьи: «Ставится такая задача, что при посещении семьи, если сотрудник не застал ребенка дома, а родители говорят, что он гуляет или у бабушки или в лагере отдыха, то необходимо проверить их слова. Позвонить в лагерь и убедиться, что такой ребенок действительно там находится, а после его приезда все равно с ним встретиться, связаться со службами того города, где живет бабушка и убедиться, что ребенок жив и здоров», - сказала она.

Странно только, почему подобные меры не предпринимались сотрудниками службы ранее. Тем более, что подобные примеры халатности соцслужб по отношению к детям уже имели место быть. В 2007 году выяснилось, что в неблагополучной семье, которую должны были контролировать работники службы по делам детей, отчим полгода насиловал пятилетнюю девочку, в 2009 луганские журналисты раскрыли страшные подробности жизни другой неблагополучной семьи из Станично-Луганского района, в которой умерли 5 детей. Дети болели, а родители-алкоголики не занимались их лечением и не скрывали, что им нужно только денежное пособие. Один мальчик сгорел в доме, потому что пьяные папа и мама закрыли его в шкафу и ушли. Соцслужбы семью контролировали примерно также, как абсолютно «благополучную» семью «матери-героини»…

В милиции и в прокуратуре говорят, что степень ответственности соцслужб определит следствие и суд. Матери и отцу грозит пожизненное заключение, но, даже если так и случится, у женщины не смогут отобрать звание «мать-героиня» - такая процедура не предусмотрена законом.

Трехлетняя Кристина Кабакова, освобожденная из рук детоубийц, до сих пор напугана, с ней работают психологи и надеются, что свое похищение ребенок забудет. А чиновники пока не признают, что двое усыновленных детей в семье «матери-героини» были убиты, они предпочитают формулировку «детей не стало».

Виктория Симбирская