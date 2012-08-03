Перед антипиратской кампанией флагман украинского флота подремонтируют

Как сообщили в пресс-центре украинских ВМС, об этом заявил командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин.

По его словам, на сегодня ремонтные работы по восстановлению технической готовности планово ведутся на 7 кораблях и судах ВМС Украины. Так, Черноморский судостроительный завод производит комплексный ремонт судна "Переяслав". На следующей неделе начнутся работы на большом десантном корабле "Константин Ольшанский", а в начале августа - ракетном корвете "Приднепровье".

Кроме того, как отметил командующий, на Севастопольском судоремонтном заводе имени Орджоникидзе будет ремонтироваться флагман украинского флота фрегат "Гетман Сагайдачный". Работы будут осуществляться в соответствии с комплексным планом его подготовки по участию в антипиратской операции "Океанский щит".

Как подчеркнул Ю.Ильин, кардинальное улучшение ситуации с судоремонтом в ВМС Украины было бы невозможно без существенного увеличения объемов финансирования мероприятий. «По бюджетной программе "Восстановление боеспособности, содержание, эксплуатация и ремонт вооружения и военной техники" в 2012 году в Военно-Морские Силы поступило 172 миллиона гривен. В прошлом году на эти цели было выделено лишь 36 миллионов ", - добавил Ю.Ильин.