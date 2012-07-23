Солдата на буковинском полигоне задушили ремнем от противогаза

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал начальник УМВД Украины в Черновицкой области Николай Харабара.

Из пяти выдвинутых версий теперь рассматривается лишь одна: правоохранители уверены, что солдата убили сослуживцы.

По словам Н.Харабары, расследование дела вышло на финишную прямую. «Есть основная версия, которая связана только с военной службой и военнослужащими. После двух дней интенсивной работы усиленной оперативной следственной группы из пяти версий осталась одна основная версия – солдата убили сослуживцы», - сказал начальник УМВД.

Он сообщил, что согласно одной из версий, солдата задушили ремнем от противогаза. «Парня душили способом, похожим на тот, что используют спецназовцы”, - сказал Н.Харабара.

По данным правоохранителей, военные ботинки убитого были чистыми - без травы, листьев и почвы. На месте, где нашли тело, - отсутствуют признаки борьбы. Это породило версию, что солдата убили не там, где нашли тело. Больше всего вопросов правоохранителей касаются места, где обнаружили тело. Более детальной информации они не предоставляют, чтобы не навредить следствию.

Как сообщал УНИАН, 18 июля около 17 часов на территории военного полигона в Сторожинецком районе Черновицкой области обнаружено тело 23-летнего военнослужащего одной из воинских частей Черновцов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), которое находится в производстве следственного управления УМВД Украины в Черновицкой области.