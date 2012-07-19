В Черновицкой области убили солдата

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, тело солдата было обнаружено вчера, 18 июля, около 17 часов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство), которое находится в производстве в следственном управлении УМВД Украины в Черновицкой области.

На данное время выполняются все необходимые следственные действия и оперативные мероприятия для выяснения обстоятельств совершенного преступления. Ход следствия взят на контроль прокуратурой Черновицкой области.

В УМВД области подтвердили данный факт убийства военнослужащего. "Да, на полигоне в Сторожинецком районе действительно обнаружили тело солдата", - сообщил пресс-секретарь УМВД в Черновицкой области Роман Мигорян.

В военной прокуратуре Черновицкого гарнизона ситуацию пока не комментируют, ссылаясь на то, что обстоятельства смерти солдата выяснены не полностью. Военные прокуроры сообщили, что информацию о данном случае обнародуют немного позднее.

О личности погибшего пока ничего неизвестно. Из неофициальных источников местным СМИ стало известно, что солдат - из Днепропетровской области.