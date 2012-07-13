Председатель сельсовета жестоко избил односельчанина

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, "прокуратура Житомирской области контролирует расследование уголовного дела о нанесении тяжких телесных повреждений председателем сельского совета односельчанину".

Конфликт между сельским головой и его односельчанином - молодым парнем - возник в ночь с 8 на 9 июля этого года, причина конфликта пока устанавливается.

Т.Гоша отметила, что "в некоторых средствах массовой информации размещена информация о том, что жители села Городище в Черняховском районе возмущены поведением председателя сельского совета, который подрался с местным жителем, вследствие чего тот попал в больницу, где находится в тяжелом состоянии".

"Односельчане беспокоятся за судьбу пострадавшего и опасаются, что сельский голова может избежать наказания", - добавила руководитель пресс-службы.

Черняховским районным отделом УМВД Украины в Житомирской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.