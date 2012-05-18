Некоторое время Facebook был дороже Газпрома

Капитализация социальной сети Facebook в первые минуты торгов на бирже Nasdaq достигала $123 млрд, затем на какое-то время стабилизировалась на отметке $115 млрд ($42 за акцию при цене размещения в ходе IPO в $38), пишет Зеркало недели.

Таким образом, на протяжении примерно получаса социальная сеть, созданная в 2004 году Марком Цукербергом и его сокурсниками для общения между студентами Гарварда, стоила больше, чем обладатель крупнейших в мире запасов природного газа — российское ОАО «Газпром» (РТС: GAZP), рыночная стоимость которого по итогам торгов в пятницу составила около $106 млрд.

Однако вскоре акции Facebook просели к цене размещения, которая соответствует капитализации всей компании чуть более $104 млрд.