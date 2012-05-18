Мэра Александровска арестовали

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила его адвокат Елена Андреева.

Как сообщал УНИАН, 14 мая в здании Александровского горсовета были задержаны три чиновника, среди которых мэр города, при получении взятки в сумме около 130 тыс грн. По данным СБУ, они требовали взятку за предоставление земельных участков.

15 мая прокурор Луганской области Николай Беcкишкий возбудил уголовное дело в по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 18 мая, мэра Александровска из здания Ленинского райсуда Луганска, где в 16.00 должно было начаться заседание об избрании ему меры пресечения, увезли в больницу с высоким давлением.