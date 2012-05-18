Попов перенес открытие Андреевского спуска

18:33, 18 мая 2012
Общество
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Андреевский спуск в Киеве откроется после реконструкции 2-3 июня текущего года.

Андреевский спуск не откроют ко Дню Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

«Вполне возможно, что мы устроим праздник на Андреевском спуске с культурной программой в один из выходных, к примеру, 2 или 3 июня. Посмотрим по тому, как будут завершаться работы, нам погода, к сожалению, в последнее время мешает... В любом случае это мероприятие приурочено к празднованию (Дня Киева - УНИАН), плюс-минус несколько дней, покажут обстоятельства», — сказал он.

А. Попов отметил, что празднование Дня города начнется завтра и продлится до начала Евро-2012.

«У нас на День города будет 346 мероприятий и поэтому мы решили начать празднование с 19 числа с концерта на Майдане Независимости и закончить аж Евро-2012, то есть 7-8 июня», - уточнил председатель КГГА.

Он также сообщил, что город выполнил все обязательства, связанные с проведением в столице чемпионата Европы по футболу.

«Все обязательства перед Евро уже выполнены. Рабочие вопросы, связанные с благоустройством города, организацией вопросов движения, информационной политики в стадии завершения. Поэтому мы встретим Евро, сделав все возможное и невозможное», - добавил А.Попов.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Киевской городской государственной администрации А.Попов обещал, что киевляне на День города уже смогут гулять по обновленному Андреевскому спуску.

День Киева традиционно празднуется в последние выходные мая. В 2012 году День Киева приходится на 25-27 мая.

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