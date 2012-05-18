Попов перенес открытие Андреевского спуска

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

«Вполне возможно, что мы устроим праздник на Андреевском спуске с культурной программой в один из выходных, к примеру, 2 или 3 июня. Посмотрим по тому, как будут завершаться работы, нам погода, к сожалению, в последнее время мешает... В любом случае это мероприятие приурочено к празднованию (Дня Киева - УНИАН), плюс-минус несколько дней, покажут обстоятельства», — сказал он.

А. Попов отметил, что празднование Дня города начнется завтра и продлится до начала Евро-2012.

«У нас на День города будет 346 мероприятий и поэтому мы решили начать празднование с 19 числа с концерта на Майдане Независимости и закончить аж Евро-2012, то есть 7-8 июня», - уточнил председатель КГГА.

Он также сообщил, что город выполнил все обязательства, связанные с проведением в столице чемпионата Европы по футболу.

«Все обязательства перед Евро уже выполнены. Рабочие вопросы, связанные с благоустройством города, организацией вопросов движения, информационной политики в стадии завершения. Поэтому мы встретим Евро, сделав все возможное и невозможное», - добавил А.Попов.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Киевской городской государственной администрации А.Попов обещал, что киевляне на День города уже смогут гулять по обновленному Андреевскому спуску.

День Киева традиционно празднуется в последние выходные мая. В 2012 году День Киева приходится на 25-27 мая.