Азаров: мы должны дружить и там, и там

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера во время встречи с членами Международного клуба парламентариев и экспертов ЕС-Украина, которые провели дискуссию на тему: «Украина на перекрестке: ЕС или/и Евразийский Союз – преимущества и вызовы».

«В начале нашей встречи я бы предложил внести небольшую поправку: вы очень верно поставили между Европейским и Евразийским Союзом союз «и», а вот союз «или» я бы убрал вообще.

Украина никогда не противопоставляла одно экономическое объединение другому, мы не можем это сделать с одной точки зрения: мы "между" находимся. Мы должны дружить и там, и там», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что на долю стран ЕС и стран ЕврАзЭС приходится почти 70% объема украинской внешней торговли.

При этом глава правительства отметил, что накануне в ходе поездки в Брюссель подчеркнул, что Украина определилась с евроинтеграционными перспективами, и это закреплено на уровне закона об основах внешней и внутренней политики.