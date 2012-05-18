Малая опера подала в суд на Киевсовет

Обращение касается права собственности на земельный участок по ул. Дегтяревская, 5 заведению культуры для общественных потребностей.

Об этом сообщила пресс-служба председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма, председателя рабочей группы по изучению ситуации, сложившейся вокруг коммунального заведения театрально-зрелищного заведения «Киевская малая опера» Александра Бригинца.

В своем комментарии депутат отметил, что уже несколько лет в Киеве не могут решить вопроса с «Малой оперой», которую в свое время учредила легендарная украинская прима Евгения Мирошниченко. “Неразрешение земельного вопроса тормозит создание мощного заведения культуры. Помещение будто висит в воздухе, ведь из-за необдуманных действий киевской власти произошло так, что земельный участок, на котором находится здание-памятник «Малой оперы» и прилегающие к ней земли переданы в аренду другой компании», - подчеркнул А.Бригинец.

По его словам, частная компания - ООО «Стройхолл» - является незаконным арендатором земельного участка, который она получила с нарушением закона, поскольку на ней находится муниципальная собственность: исторический дом Малой оперы. В настоящее время Малая опера в судебном порядке отстаивает право собственности на земельный участок.

«Если суд решит данный вопрос, проблема будет решена. Пока продолжаются бесконечные переговоры между ООО «Стройхолл» и киевскими властями. Я рассчитываю, что после позитивного для Малой оперы решения суда узел будет разрублен», - сказал А. Бригинец.

Он проинформировал, что обратился в Высший админсуд с просьбой поддержать жалобу Малой оперы.

Председатель комиссии рассказал, что в обращении отмечается, что общественная значимость заведения культуры подтверждена коллективными письмами народных артистов Украины, многочисленными публикациями в СМИ и позицией депутатской комиссии по вопросам культуры.

В сообщении напоминается, что Малая опера была создана в июне 2004 года. Полноценной реализации проекта до сих пор не произошло, поскольку земля под Малой оперой не принадлежит заведению культуры, из-за чего невозможно осуществить реконструкцию помещения. Дом на Дегтяревской, 5, известный как Дом трамвайщиков, был возведен в 1902 году. Его деятельность носила культурно-просветительский характер.