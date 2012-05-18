Парламент разрешил кормить милиционеров
00:23, 18 мая 2012Общество
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Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в статью 5 Закона Украины “О милиции” (относительно правового режима в помещениях и на выделенных территориях, где находятся органы и подразделения милиции)» (№9786-1).
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 254 из 304 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
В законе предусмотрено, что в помещениях и на выделенных территориях, где находятся органы и подразделения милиции, запрещается организация деятельности субъектов хозяйствования независимо от формы собственности и вида хозяйственной деятельности, за исключением деятельности по предоставлению услуг питания работников органов и подразделений внутренних дел и услуг по ремонту средств связи и телекоммуникаций».
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