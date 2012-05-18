Парламент разрешил кормить милиционеров

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 254 из 304 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе предусмотрено, что в помещениях и на выделенных территориях, где находятся органы и подразделения милиции, запрещается организация деятельности субъектов хозяйствования независимо от формы собственности и вида хозяйственной деятельности, за исключением деятельности по предоставлению услуг питания работников органов и подразделений внутренних дел и услуг по ремонту средств связи и телекоммуникаций».