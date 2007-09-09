Александра Абдулова в театре пока заменит другой артист (фото)
Актёру поставлен диагноз "рак легких"
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров, только что вернувшийся из Израиля, сообщил, что израильские врачи поставили известному актеру Александру Абдулову диагноз - "рак легких".
"Я был рад увидеть живого, веселого человека Александра Гавриловича, который знает о своем страшном диагнозе, но готов бороться со своей болезнью, - сказал Захаров.
"Сейчас он находится на лечении в одной из лучших израильских клиник. При самом благоприятном течении болезни и лечении ее Абдулов может вернуться на работу в театр в конце сезона. Другой вариант даже не хочется обсуждать", - отметил он.
|Сергей Чонишвили
По словам Захарова, он обсудил с Абдуловым кандидатуру артиста, который может заменить его в предстоящей премьере, которая готовится к юбилею театра - гоголевской "Женитьбе". Это будет Сергей Чонишвили. Кинозрителям он знаком по фильмам "Курьер", "Ночь грешников", "Азазель", "Next", "Пленники луны".