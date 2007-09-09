Александра Абдулова в театре пока заменит другой артист (фото)

Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров, только что вернувшийся из Израиля, сообщил, что израильские врачи поставили известному актеру Александру Абдулову диагноз - "рак легких".

"Я был рад увидеть живого, веселого человека Александра Гавриловича, который знает о своем страшном диагнозе, но готов бороться со своей болезнью, - сказал Захаров.

"Сейчас он находится на лечении в одной из лучших израильских клиник. При самом благоприятном течении болезни и лечении ее Абдулов может вернуться на работу в театр в конце сезона. Другой вариант даже не хочется обсуждать", - отметил он.

По словам Захарова, он обсудил с Абдуловым кандидатуру артиста, который может заменить его в предстоящей премьере, которая готовится к юбилею театра - гоголевской "Женитьбе". Это будет Сергей Чонишвили. Кинозрителям он знаком по фильмам "Курьер", "Ночь грешников", "Азазель", "Next", "Пленники луны".

РИА "Новости"