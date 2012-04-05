На праздники переход границы с Россией будет упрощенным

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.

В частности, как говорится в сообщении, в соответствии с договоренностями с российской стороной принято решение о пропуске жителей Луганской (Украина) и Ростовской (РФ) областей через государственную границу в упрощенном режиме на период пасхальных и майских праздников.

По данным Луганского приграничного отряда, пропуск будет осуществляться в местных пунктах «Югановка» (Украина) – «Маноцкий» (РФ) и «Герасимовка» (Украина) – «Можаевка» (РФ) с 6 по 8 апреля 2012 года, с 13 по 16 апреля этого года, с 20 по 22 апреля, с 28 апреля по 1 мая, а также с 5 по 10 мая текущего года - с 05.00 до 19.00 (время киевское).