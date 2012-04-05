Мать Оксаны Макар признали потерпевшей стороной вместо дочки

Об этом во время веб-конференции сообщил ее адвокат, народный депутат Николай Катеринчук, передает ТСН.

"Вчера было проведено процессуальное действие - маму Оксаны Макар признали потерпевшей стороной вместо погибшей девушки", - заявил Н.Катеринчук.

Н.Катеринчук отметил, что пока у него нет претензий к следствию.

"Люди, которые отпустили насильников, уже уволены. Над делом работает следователь из Главного управления МВД. Пока к ходу следствия у нас нет претензий. Очень рассчитываю, что слова Президента о его личном контроле этого дела - это не пустые слова", - отметил депутат .

"Мы обещаем, что все трое насильников Макар понесут максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Ублюдков в разных странах много. Бывают циничные преступления, и очень важно, как реагирует на это общество и власть. То, что этих двух нелюдей выпустили, а я уверен, что их выпустили по звонку, - это всколыхнуло общество", - отметил Н.Катеринчук.

Как сообщалось, в Николаеве трое молодых парней изнасиловали и пытались сжечь заживо 19-летнюю Оксану Макар. За ее жизнь в Донецке боролись лучшие специалисты. О.Макар умерла 29 марта.