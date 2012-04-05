Кулиняк уволил директора музея, который заявляет о краже картин в Кабмине

Как сообщил УНИАН сам А.Мельник, сегодня в его кабинет в музее пришел министр культуры Михаил Кулиняк с тремя чиновниками министерства и зачитал приказ о его увольнении.

В приказе об увольнении, по словам А.Мельника, употреблена формулировка “с согласия сторон”, хотя сам директор музея, как объяснил он, такого согласия не давал и никаких документов относительно этого не подписывал.

“Около месяца назад министр культуры вынес мне выговор за какие-то там недостатки, - сказал А.Мельник. - Однако позже снял этот выговор, осознав свою ошибку”.

Отвечая на вопросы УНИАН, с чем А.Мельник связывает внезапное отстранение от должности, он предположил, что причина может заключаться в том, что Национальный музей в который раз открыто заявил об исчезновении картин в Кабмине.

По его словам, его неприятности на должности директора Нацмузея продолжаются еще с тех пор, как музей впервые (летом прошлого года) заявил, что в Кабмине исчезли картины, предоставленные музеем для экспонирования в правительственных кабинетах, и музей требует их возврата.

А.Мельник также сообщил, что работники музея поинтересовались у министра причиной увольнения, однако М.Кулиняк “не смог дать никакого адекватного ответа”.

“М.Кулиняк не является специалистом в своем деле, - сказал А.Мельник, - и не отвечает своей должности. Я ему об этом сказал в глаза. Я ему сказал, что его приказ преступный”.

А.Мельник, по его словам, намерен обжаловать приказ о его увольнении в суде, “если этого захочет коллектив и поддержит общественность”.

Ранее УНИАН публиковал материалы “В Кабмине завелся вор живописи” и “Как в Кабмине украли картины”

После выхода первой публикации в правительственных кабинетах картины таки нашлись, однако только две из четырех: «У риболовецькому колгоспі» 1952 года и «Вітрила на морі» 1951-го. Что касается «Дніпровських далей» 1937-го и «Села біля річки» 1951-го, то музейники как тогда, так и сейчас заявляют, что они «фальшивые». В настоящее время в отношении двух подделок проводится экспертиза специальной комиссией, результаты которой обещают вскоре обнародовать.