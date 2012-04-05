«Колядник» Зварич может отметить майские праздники уже на зоне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Пшонка сообщил журналистам на пресс-конференции.

Генпрокурор напомнил, что после решения Апелляционного суда, который оставил без изменений приговор для И.Зварича суда первой инстанции, решение вступило в законную силу.

По словам В.Пшонки, законом определены сроки для отправления осужденного из СИЗО к месту отбывания наказания. «Я думаю, что это период не больше месяца, он уже будет в местах лишения свободы», - сказал В.Пшонка.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении экс-судьи И.Зварича было возбуждено в декабре 2008 года - он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. И.Зварич скрывался, но был задержан в марте 2009 года.

20 сентября 2011 года Оболонский райсуд Киева вынес приговор по делу И.Зварича. Он приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток в особо крупных размерах.