На завтра синоптики обещают дождь

Синоптики прогнозируют на 6 апреля небольшой дождь в Приазовье, Днепропетровской и Закарпатской областях, а также в западной части Украины умеренный дождь, местами с грозой.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях без существенных осадков.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-западный, 7-12 м/с. Температура в северных, Волынской, Ривненской области ночью 1-6° тепла, днем 9-14°; на остальной территории ночью 4-9°, днем 14-19°, на Закарпатье до 22°, на побережье морей местами 10-13°.

В Киеве и области пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 9-14°. В г. Киеве температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.