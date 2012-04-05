Андрухович отправляется в «Лексикон-тур»

Как рассказал Андрухович на презентации своего тура, в книге, которая вмещает «сто одиннадцать историй о сто одиннадцати городах» Европы, Америки и Украины, истории об Ивано-Франковске нет. По словам писателя, «идеей книжки является человек, который в дороге, человек, который переживает приключения где-то вдалеке от дома», а Ивано-Франковск для Андруховича – «это дом» сказал он Радио «Свобода».

Презентация в Ивано-Франковске также станет дебютом для жены писателя: Нина Андрухович представит выставку фотографических коллажей, которые перекликаются с текстами мужа.

«Лексикон-тур» продлится до 19 апреля и в целом охватит еще и Тернополь, Ужгород, Ровно, Острог, Нетишин, Луцк, Черкассы, Кировоград и Одессу.

Организатор тура – Международный поэтический фестиваль Meridian Czernowitz.