Киевляне пикетируют КГГА с требованием защитить Лукьяновский рынок

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания собрались около 300 киевлян, которые просят депутатов Киевсовета, собравшихся на сегодняшнее сессионное заседание, а также руководство КГГА, вмешаться в конфликтную ситуацию, сложившуюся на Лукьяновском рынке, и сохранить функционирование этого торгового заведения.

Рядом с ними около 100 киевлян собрались у «Стены лжи». Таким способом активисты пытаются добиться выполнения обещаний столичной власти относительно отмены решений о скандальной застройке земельных участков столицы и обратить внимание на те зеленые зоны, над которыми нависла угроза уничтожения. В частности, речь идет о требовании прекратить вырубку святошинского леса возле Проспекта Победы, 139, и признать это место сквером; отменить выделение земли под застройку на Пейзажной аллее и признать эту территорию парком; отменить выделение земли под застройку на улице Гоголевской, 7, и признать это место сквером, а также отменить решение о выделении под застройку земли на улице Маяковского, 40-52, и признать это место сквером, прекратить вырубку деревьев в лесопарковой зоне по проспекту Гонгадзе и также признать это место сквером. Еще один пункт – это прекратить вырубку деревьев в парке Кинь-Грусть на Куреневке.

Участники акции заявляют, что в случае отсутствия реакции Киевсовета на отмеченные проблемы киевлян, ни за одну из политических сил, представленных сегодня в Киевсовете, они не будут голосовать.