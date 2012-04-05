Киевская прокуратура проверит, не соврали ли журналисты о СИЗО

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, прокурор Киева Анатолий Мельник поручил провести проверку фактов, приведенных в телевизионных передачах «Знак оклику» на телеканале TВi 26 марта и 2 апреля, по поводу нарушений конституционных прав граждан, которые содержатся в Киевском следственном изоляторе.

«Всем приведенным фактам будет дана принципиальная юридическая оценка и принято решение, согласно требованиям законодательства», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на телеканале ТВі вышел сюжет К.Усова, в котором показан настоящий быт заключенных Лукьяновского СИЗО.

В начале своего сюжета автор отметил: "Поскольку именно Киевский СИЗО держит в информационном пространстве первое место по количеству сообщений о зверствах, истязаниях, о нечеловеческих условиях содержания и странных смертях в тюремных камерах, поскольку именно туда власть Януковича направляет своих врагов, полгода назад мы поставили перед собой сверхзадачу - найти способ показать людям настоящую Лукьяновку. Настоящую, а не ту, которую демонстрируют избранным СМИ".

Для этого журналисты ТВі сумели выстроить внутри тюрьмы собственную "агентурную сеть". Для того чтобы через максимально короткое время иметь своих людей в каждом корпусе, на каждом этаже СИЗО. "Каждому из агентов мы передавали мобильные телефоны, оснащенные видеокамерами. И частицами, по 10-15 секунд, на протяжении шести месяцев - заключенные присылали нам отрывки своей жизни", - отметил К.Усов.