Украина готова расширить прием студентов из Азербайджана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня в ходе встречи с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде.

«Большое количество ваших студентов получает образование в Украине. Мы готовы расширить для вас возможности принятия ваших студентов в наши вузы на требуемые для вас специальности», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также премьер-министр Украины отметил необходимость активизации сотрудничества двух стран в туристической и культурной сферах.