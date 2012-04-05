Украина готова расширить прием студентов из Азербайджана

00:54, 05 апреля 2012
Общество
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Украина готова расширить перечень специальностей в высших учебных заведениях для студентов из Азербайджана.

Премьер-министры Азербайджана и Украины. Фото Олега Маркевича / POOL / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня в ходе встречи с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде.

«Большое количество ваших студентов получает образование в Украине. Мы готовы расширить для вас возможности принятия ваших студентов в наши вузы на требуемые для вас специальности», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также премьер-министр Украины отметил необходимость активизации сотрудничества двух стран в туристической и культурной сферах.

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