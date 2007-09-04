Генпрокуратура задержала главу Днепровской РГА г.Киева

Сегодня около 12.00 был задержан председатель Днепровской районной государственной администрации Киева Александр СОТНИКОВ.

Как рассказала УНИАН пресс-секретарь А.СОТНИКОВА Людмила ОЛЕЙНИК, во время рабочего совещания с заместителями в зал заседаний Днепровской РГА вошли 5 человек в гражданском, которые представились следователями Генеральной прокуратуры. Они потребовали, чтобы А.СОТНИКОВ прекратил вести совещание и проследовал с ними в свой рабочий кабинет для проведения следственных действий.

По словам Л.ОЛЕЙНИК, в кабинете эти люди находились вместе с А.СОТНИКОВЫМ около трех часов. Все это время у дверей кабинета стояли два вооруженных автоматами охранника, которые пришли вместе с представителями Генпрокуратуры. По словам пресс-секретаря, неизвестно, что происходило в кабинете, поскольку туда никого не пускали. Мобильный телефон А.СОТНИКОВА был отключен.

Около 15.00 следователи увезли А.СОТНИКОВА в его квартиру, в это время там производится обыск. Вместе главой Днепровской райадминистрации находится его адвокат.

По словам Л.ОЛЕЙНИК, пока неизвестно, какие обвинения инкриминируют А.СОТНИКОВУ. Но предполагается, отметила она, что задержание является неприятным инцидентом, связанным с событиями двухнедельной давности, когда были задержаны два чиновника Днепровской РГА, обвиненные во взяточничестве.

Как сообщал УНИАН, 26 июля работниками правоохранительных органов за получение свыше 500 тыс. грн. взятки были задержаны двое чиновников Днепровской в городе Киеве районной государственной администрации - заместитель председателя РГА по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николай КРАСНОЩЕК и и.о. зампредседателя по вопросам градостроения, архитектуры и землепользования Игорь КОЗЫРЕВ. На сегодняшний день Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело в отношении этих лиц по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие по этому уголовному делу проводит прокуратура г.Киева.