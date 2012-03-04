Гражданину России, который ранил в Харькове офицера милиции, грозят 15 лет

Гражданину России, который ранил в Харькове подполковника милиции, грозит пожизненное заключение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, прокуратурой Ленинского района Харькова возбуждено уголовное дело по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) в отношении 32-летнего жителя Российской Федерации. За нападение на участкового инспектора милиции ему грозит до пятнадцати лет пребывания за решеткой или пожизненное лишение свободы.

Инцидент произошел 5 января, когда старший участковый инспектор милиции Ленинского райотдела подполковник милиции Валерий КУКУРУДЗА пришел в Дом культуры железнодорожников, где расположен участковый пункт милиции, чтобы провести очередной прием граждан. Среди граждан, ожидавших участкового, был нетрезвый молодой мужчина. Поравнявшись с ним участковый спросил, что случилось и с каким вопросом он пришел на прием. Дать внятный ответ мужчина не смог. По непонятным причинам он достал из кармана нож и набросился на милиционера.

Участковый смог уклониться от удара и попытался выбить нож из рук нападавшего, но получил ножевое ранение в ногу. В это время к участковому зашел директор культурно-образовательного центра «Досуг». Мужчина не растерялся, мгновенно снял с себя куртку и набросил ее на голову злоумышленнику, после чего агрессивного посетителя удалось усмирить.