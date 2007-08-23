Ющенко назначил начальника охраны Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Игоря СУЛИМУ заместителем начальника Управления – начальником отдела охраны премьер-министра Украины Управления государственной охраны Украины.

Текст соответствующего документу от 23 августа 2007 года размещен на официальном сайте главы государства.

Другим указом Игорь Витальевич Сулима повышен в звании с полковника до генерал-майора.

Должность, которую должен занять И.Сулима, введена тоже сегодня еще одним указом:

Внести в приложение № 4 к Указу Президента Украины от 21 марта 2002 года №277 «О перечнях должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий за этими должностями» (с изменениями, внесенными Указами от 27 июня 2003 года № 562 и от 17 июля 2006 года № 616) изменение, дополнив его после позиции «Заместитель начальника Управления – начальник отдела охраны Президента Украины» позицией следующего содержания:

«Заместитель начальника Управления – начальник отдела охраны Премьер-министра Украины - генерал-майор».