Рудьковский не хочет возить бомбы вместе с пассажирами

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ считает, что министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО “так и не научился разграничивать свое и государственное имущество”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, он сказал: „Только так можно объяснить неадекватные упреки о том, что какая-то земля передается РУДЬКОВСКОМУ. Может, ГРИЦЕНКО думает, что в Минобороны все его, а вот в Минтрансе имущество государственное. Если личные интересы оборонного министра противоречат планам развития аэропорта («Борисполь»), то пускай так и скажет”.

Н.РУДЬКОВСКИЙ также обратился к А.ГРИЦЕНКО с просьбой готовиться к заседаниям правительства. В таком случае, убежден Н.РУДЬКОВСКИЙ, начальник оборонного ведомства будет знать, что есть планы развития государственного предприятия “Международный аэропорт „Борисполь”. „Поскольку во времена КУЧМЫ землю вокруг аэропорта просто раздали, то теперь негде перестраивать главный аэропорт страны до уровня международного хаба между Европой и Востоком”, - сказал он.

Проект постановления Кабмина, на которое ссылается А.ГРИЦЕНКО, заявил министр транспорта, подготовлен по требованию европейской авиационной власти. ”Мы должны убрать перевозку военной техники с этого аэропорта, потому что одновременная перевозка пассажиров и вооружений подрывает безопасность, авторитет и доверие к Борисполю, - считает Н.РУДЬКОВСКИЙ. - Не нужно вместе возить бомбы и пассажиров. Для военных достаточно военных аэропортов”.

Он выразил предположение, что заявления А.ГРИЦЕНКО мотивированы “страхом того, что следующим министром транспорта может стать Виктор БОНДАРЬ”. “Тогда действительно ни у Минобороны, ни в государственной собственности в целом не останется ни земли, ни самолетов, ни аэропорта. Когда я пришел на должность, то приостановил более сотни готовых пакетов документов об отчуждении государственного имущества. Я так понимаю, что человек хочет довести начатое дело до конца”, - заявил министр транспорта.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 августа, министр обороны А.ГРИЦЕНКО выразил убеждение, что министр транспорта Н.РУДЬКОВСКИЙ не соответствует занимаемой должности и вместо решения неотложных вопросов железной дороги пытается решать имущественные вопросы.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что одной из причин, почему он не может пойти в отпуск на все время избирательной кампании, кроме контроля над воинскими учениями, является необходимость присутствовать на заседании правительства, виду того, что есть попытки «реализовать имущественные интересы».

«Почему-то того же министра РУДЬКОВСКОГО интересует меньше железная дорога, а интересует больше имущество», - сказал А.ГРИЦЕНКО. По словам министра, на последнем заседании правительства он заявил, что недопустимо, когда без надлежащей подготовки на рассмотрение правительства выносятся важные имущественные вопросы.

«Например, один из министров, очень похожий на Николая РУДЬКОВСКОГО, который за два дня до заседания правительства внес на согласование проект документа, согласно которому он предлагает, говоря неправду, забрать имущество, принадлежащее авиационной бригаде в Борисполе и украинской авиатранспортной компании, которая есть в составе Министерства обороны, передать господину РУДЬКОВСКОМУ», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По словам министра обороны, в этом обращении на имя вице-премьера, «очень похожего» на Андрея КЛЮЕВА, отмечается, что Минобороны выводит эту бригаду из Борисполя, поэтому все нужно безотлагательно отдать Минтрансу.

«Это неправда. Эта бригада будет в Борисполе», - подчеркнул министр обороны, добавив, что в этом обращении Н.РУДЬКОВСКИЙ предлагает согласовать настоящий документ в очень сжатые сроки. “Но это не удалось сделать, и не удастся”, - заявил А.ГРИЦЕНКО.

«Пускай он (Н.РУДЬКОВСКИЙ) лучше занимается железной дорогой и надежностью транспортных перевозок», - добавил он.