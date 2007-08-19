На Донецкой железной дороге стерегут снаряд: МЧС не спешит

Вчера, 18 августа, в 18.30 стрелком военизированной охраны Донецкой железной дороги на станции Шпичкино обнаружен снаряд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой железной дороги, сотрудники краматорского отделения МЧС, которые прибыли на место находки, переложили снаряд неподалеку от станции, обложив его мешками с песком, после чего покинули место.

До сих пор со стороны МЧС не принято никаких мер по разминированию снаряда и ликвидации опасности на станции Шпичкино, утверждают в пресс-службе.

На данный момент с целью безопасности выставлен пикет из четырех работников военизированной охраны Донецкой железной дороги и транспортной милиции.