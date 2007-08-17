В Крыму обстреляли поезд Киев-Евпатория

В Крыму, на перегоне Армянск-Вадим, неизвестные забросали камнями и выстрелили из огнестрельного оружия в лобовое стекло кабины машиниста поезда N286 "Евпатория - Киев". Инцидент, как сообщили газете "Сегодня" в пресс-службе компании "Укрзализныця", произошел минувшей ночью.

Никто из членов локомотивной бригады и пассажиров не пострадал. Происшествие даже не привело к задержке поездов.

Об инциденте железнодорожники сообщили правоохранительным органам Крымской автономии. По словам представителей пресс-службы "Укрзализныци", согласно нормативным документам, данное правонарушение классифицируется как несанкционированное вмешательство в работу железнодорожного транспорта.