Семья солдата, которого застрелил офицер, получит 1/4 миллиона

В Министерстве обороны заверяют, что семья трагически погибшего в прошлом году рядового Руслана Пащенко получит определенную судом материальную компенсацию в размере 250 тыс. грн. в ближайшее время.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, об этом заявил директор Департамента финансов Министерства обороны Украины Иван МАРКО, комментируя поднятую 9 августа в некоторых СМИ проблему с невыплатой материальной компенсации семье Р.Пащенко.

Как объяснил И.МАРКО, военное ведомство никоим образом не затягивало процесс выплаты компенсации.

“После окончательного приговора военного апелляционного суда Центрального региона по уголовному делу по факту гибели рядового Пащенко все необходимые документы для выплаты назначенной судом компенсации к нам поступили только 6 августа, то есть четыре дня назад”, - объяснил директор Департамента финансов.

В тот же день, добавил И.МАРКО, были оформлены необходимые документы и вышеупомянутая сумма была перечислена на счет финансово-экономического управления командования Сухопутных войск ВС Украины.

Сегодня, 10 августа, определенная сумма была списана со счета финансово-экономического управления командования Сухопутных войск ВС Украины и переведена на счет воинской части, где проходил службу Р.Пащенко.

“Скорее всего, на следующей неделе родители погибшего солдата уже смогут получить всю сумму компенсации. Кстати, по их желанию, они могут или получить всю сумму наличными или эта крупная сумма будет перечислена на их личный счет в любом банке”, - сообщил И.МАРКО.

Как сообщалось, 6 августа 2006 года в воинской части Командования сил поддержки ВСУ, которая дислоцируется в селе Селещина Полтавской области, произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погиб военнослужащий рядовой Р.Пащенко.

Расследованием было установлено, что в результате спора, который возник между дежурным части майором Николаем ВЕННИКОВЫМ и радиотелеграфистом узла связи рядовым Русланом Пащенко, офицер достал табельное оружие - пистолет Макарова – и произвел выстрел в голову рядового. От полученного пулевого ранения рядовой Р.Пащенко скончался в Центральной районной больнице пгт Машевка Полтавской области.

Военный апелляционный суд Центрального региона не удовлетворил поданную осужденным Н.ВЕННИКОВЫМ апелляцию на приговор суда Полтавского гарнизона, который определил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Родители застреленного Р.Пащенко требовали от Минобороны 5 млн. грн. компенсации.