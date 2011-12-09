На примере Тимошенко и Луценко видна практика медпомощи заключенным

Юристы в области здравоохранения, учитывая последние резонансные дела бывших правительственных чиновников, предлагают обобщить судебную практику по обеспечению права заключенным на медицинскую помощь.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила ректор Академии адвокатуры Украины Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА.

"Необходимо изучить и обобщить судебную практику дел Юрия ЛУЦЕНКО, Юлии ТИМОШЕНКО и многих других дел в аспекте предоставления эффективной медицинской помощи в местах лишения свободы. Это очень важно. Особенно это касается реализации права заключенных на возможность выбора врача", - сказала Т.ВАРФОЛОМЕЕВА.

По ее словам, специалисты обследовали Ю.ТИМОШЕНКО, и сделали необходимые анализы. "Кажется, все сделано. Но вот эти вопросы - выборы методов лечения, выбора врача - возникли", - добавила она.

В свою очередь, адвокат, директор Института медицинского и фармацевтического права и биоэтики Академии адвокатуры Украины Радмила ГРЕВЦОВА отметила, что надлежащая медицинская помощь в местах лишения свободы должна оказываться независимо от известности фамилий заключенных.

"Бесспорно, мы уважаем право каждого на медицинскую помощь - и известных лиц, и тех, кого часто называют рядовыми гражданами. Каждый должен иметь право на своевременную и квалифицированную медицинскую помощь", - заявила она.

Однако, по ее мнению, законодательство Украины позволяет эффективно защищать права и пациентов, и врачей в сфере здравоохранения.

"Другое дело - пока еще и пациенты, и врачи, и даже юристы недостаточно информированы об этих правах и обязанностях. И особенно с методиками защиты этих прав. Поэтому одним из очень важных направлений нашей деятельности является разработка таких методик, более активное их внедрение в судебную практику, ознакомление с этой судебной практикой медико-правового сообщества, а также рекомендации по совершенствованию действующего законодательства", - отметила Р.ГРЕВЦОВА.