Адвокаты просят суд закрыть дело Корнийчука

Адвокаты бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА просят суд амнистировать их подзащитного и закрыть его дело.

Как передает корреспондент УНИАН, такую просьбу защита озвучила на заседании Печерского суда Киева.

После этого суд ушел в совещательную комнату для принятия решения до 9 декабря.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА было возбуждено Генпрокуратурой 22 декабря 2010 года по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Бывшему первому заместителю руководителя Минюста выдвинуто обвинение в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок.

Вместе с тем 30 ноября Генеральная прокуратура Украины изменила Е.КОРНИЙЧУКУ статьи обвинения на более мягкие

В частности, сторона обвинения попросила суд изменить квалификацию преступления, совершенного Е.КОРНИЙЧУКОМ, с ч.3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), ч.2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины на ч.1 ст.365 и ч.1 ст.366, за что предусмотрено максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Переквалификацию преступления представитель прокуратуры объяснил тем, что в ходе досудебного следствия не была доказана причинно-следственная связь действий Е.КОРНИЙЧУКА с нанесенными им убытками.