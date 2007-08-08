Ющенко наградил Софию Ротару орденом и подарил икону

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в день 60-летнего юбилея Софии РОТАРУ, который она отпраздновала 7 августа в Ливадийском дворце возле Ялты, вручил певице орден «За заслуги» ІІ степени.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, награда была вручена в соответствии с Указом за «весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, высокое исполнительское мастерство и многолетнюю плодотворную деятельность».

Приветствуя юбиляршу, Президент чрезвычайно высоко оценил ту роль, которую на протяжении многих лет играло творчество Софии РОТАРУ для Украины и ее народа. «Я очень уважаю то, что вы делаете на эстраде, но я убежден, что вы делаете намного больше – украинской песней формируете тот дух, ту энергию, которые несут нашу идентичность», – сказал В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, человек, который своей деятельностью обогащает такие уникальные явления, как украинская песня, традиция, является, безусловно, «большим подарком для нации». «Это колоссальная государственническая работа, которую вы делаете», – сказал Президент, обращаясь к певице. В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что готов и в дальнейшем всячески поддерживать Софию Михайловну в ее работе. «Для меня это всегда будет большой честью», – сказал он. Глава государства подарил С.РОТАРУ икону Божьей Матери.

По данным пресс-службы Президента, поздравить юбиляршу приехали свыше ста гостей, среди которых государственные деятели и деятели искусства Украины, Молдовы и России. Свои поздравления С.РОТАРУ, в частности, выразили министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК и другие правительственные чиновники, руководители АР Крым, посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, голкипер киевского «Динамо» Александр ШОВКОВСКИЙ, дизайнер Лилия ПУСТОВИТ и многие другие. Поздравить певицу приехали Алла ПУГАЧЕВА, Иосиф КОБЗОН, Лев ЛЕЩЕНКО и др.